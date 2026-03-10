Secondo il primo ministro israeliano, Tel Aviv "sta spezzando le ossa al regime iraniano dall'inizio dell'offensiva" e "non ha ancora finito". Poi ha sottolineato: "Aspiriamo a portare il popolo iraniano a spezzare il giogo della tirannia, ma alla fine dipende da loro"

Israele "sta spezzando le ossa al regime iraniano dall'inizio dell'offensiva" condotta congiuntamente con gli Stati Uniti. A dirlo è stato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sottolineando che Tel Aviv "non ha ancora finito". "Aspiriamo a portare il popolo iraniano a spezzare il giogo della tirannia, ma alla fine dipende da loro", ha ribadito il premier israeliano durante una visita al Centro operativo nazionale per le emergenze sanitarie. Per Netanyahu, "non c'è dubbio che con le azioni intraprese finora stiamo spezzando loro le ossa, e non abbiamo ancora finito".