Usa, l'ultima ossessione di Trump: regalare scarpe Oxford

Le scarpe Oxford in pelle da 145 dollari prodotte da Florsheim, marchio americano popolare per lo stile e il comfort da oltre un secolo, sono la nuova ossessione di Donald Trump. Il presidente le ha regalate ai suoi consiglieri, ai responsabili dei vari dipartimenti e ai vip che lo circondano. "Tutti gli uomini le hanno", ha detto una funzionaria della Casa Bianca al Wall Street Journal. "E' divertente perché tutti hanno paura di non indossarle", ha osservato un'altra funzionaria. Trump le ha date in regalo al vicepresidente e al segretario di Stato, ma anche a quelli dei Trasporti, della Difesa e Commercio. Il presidente le ha date anche a Sean Hannity di Fox e al senatore repubblicano suo alleato Lindsey Graham.



