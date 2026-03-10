Usa, l'ultima ossessione di Trump: regalare scarpe Oxford

L'ultima fissazione del Presidente sono le Florsheim, un brand americano attivo da oltre un secolo. Tra i vari modelli, Trump predilige quelle eleganti nere. Quasi tutti i collaboratori del Presidente le indossano in ufficio o quando si recano nello Studio Ovale
Le scarpe Oxford in pelle da 145 dollari prodotte da Florsheim, marchio americano popolare per lo stile e il comfort da oltre un secolo, sono la nuova ossessione di Donald Trump. Il presidente le ha regalate ai suoi consiglieri, ai responsabili dei vari dipartimenti e ai vip che lo circondano. "Tutti gli uomini le hanno", ha detto una funzionaria della Casa Bianca al Wall Street Journal. "E' divertente perché tutti hanno paura di non indossarle", ha osservato un'altra funzionaria. Trump le ha date in regalo al vicepresidente e al segretario di Stato, ma anche a quelli dei Trasporti, della Difesa e Commercio. Il presidente le ha date anche a Sean Hannity di Fox e al senatore repubblicano suo alleato Lindsey Graham.
Quasi tutti i collaboratori le indossano in ufficio
Quasi tutti i collaboratori le indossano in ufficio o quando si recano nello Studio Ovale, non si sa se per compiacere il capo o perchè veramente le apprezzano. Non è insolito, racconta sempre il Wsj, che durante un pranzo di lavoro Trump cambi improvvisamente discorso parlando delle sue "incredibili" scarpe nuove. Secondo quanto trapelato, capita spesso che l'ex tycoon nel bel mezzo di un incontro provi indovinare la misura delle persone che si trova davanti. Poi chiede a un assistente di effettuare l'ordine e, una settimana dopo, una scatola marrone di Florsheim arriva alla Casa Bianca. Trump a volte firma la scatola o allega un biglietto di ringraziamento e la manda al fortunato 'prescelto'.
Florsheim
Florsheim è stata fondata nel 1892 a Chicago da Sigmund Florsheim, un immigrato tedesco e calzolaio, e da suo figlio Milton. Famosa per aver fornito le divise ai soldati americani in entrambe le guerre mondiali, l'azienda è diventata un punto di riferimento della moda americana. Si sa che anche il presidente Harry Truman indossava calzature Florsheim, mentre Michael Jackson ha ballato il celebre moonwalk proprio con quelle scarpe. In tanti decenni, ha vissuto alti e bassi, tra cui la dichiarazione di fallimento nel 2002, parte di una mossa che ha riportato il marchio alla famiglia Florsheim.
©Getty
Cappelli e t-shirt Maga, il merchandising finanzia Trump: quanto vale
Come scrive Axios, il team di Trump sta cercando di capitalizzare al massimo il sostegno dei suoi più fedeli fan per creare un fondo utile a promuovere il programma del presidente e spingere i candidati favoriti nelle elezioni di mid-term. A quest’operazione sta contribuendo molto Elon Musk, le cui apparizioni pubbliche con i prodotti Maga aiutano ad aumentare gli ordini