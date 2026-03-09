Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Iran, folla acclama Mojtaba Khamenei. Atteso primo discorso della nuova Guida Suprema

Mondo fotogallery
8 foto
©Getty

Entro poche ore la neo Guida Suprema iraniana pronuncerà il suo primo discorso. Intanto una folla pro-regime è scesa in piazza a Teheran, esponendo cartelli con le immagini del nuovo leader, insieme a quelle del defunto Ali Khamenei. Migliaia le persone che si sono radunate per mostrare il proprio sostegno

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

Il Medio Oriente con la scelta dell'Iran di nominare il figlio di Khamenei come Guida suprema e...

16 foto

8 marzo, cortei in tutto il mondo per la Giornata della donna. FOTO

Mondo

Dal Perù alle Filippine, dal Bangladesh al Kirghizistan e fino a Francia, Spagna e Italia: sono...

20 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

Gli ultimi sviluppi della guerra in Medioriente campeggiano in apertura sui quotidiani...

16 foto

Buona Giornata della Donna, le frasi da inviare su WhatsApp

Lifestyle

Per celebrare l'8 marzo, la Giornata internazionale della donna, alcune frasi di donne forti che...

9 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, la guerra in Medio Oriente. Trump vuole la resa dell’Iran. Il petrolio...

15 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Nato intercetta missile su Turchia. Raid a Teheran, feriti in Bahrein

    live Mondo

    Il petrolio sopra i 100 dollari al barile. In rialzo anche il gas. Il G7 valuta il rilascio di...

    Ucraina, Metsola: "Posizione invariata, deve essere pace vera". LIVE

    live Mondo

    "L'Ucraina sa di poter contare sull'Europa mentre continua a combattere con immenso coraggio e...

    Paralimpiadi, Mazzel medaglia oro nel superG, Bertagnolli argento LIVE

    live Sport

    L'azzurra Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d'oro nel supergigante ipovedenti. La...