Parlando al New York Post, il presidente americano ha affermato di "non essere felice" che il figlio di Ali Khamenei sia stato scelto come Leader supremo, ma non ha ripetuto la sua precedente minaccia di uccidere qualsiasi successore che assumesse il potere senza il suo parere. Riguardo all'invio di truppe Usa, ha detto che la decisione non è ancora stata presa ma che "non siamo vicini"