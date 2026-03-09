Parlando al New York Post, il presidente americano ha affermato di "non essere felice" che il figlio di Ali Khamenei sia stato scelto come Leader supremo, ma non ha ripetuto la sua precedente minaccia di uccidere qualsiasi successore che assumesse il potere senza il suo parere. Riguardo all'invio di truppe Usa, ha detto che la decisione non è ancora stata presa ma che "non siamo vicini"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato per la prima volta la nomina del 56enne Mojtaba Khamenei a Guida Suprema iraniana dicendo di non esserne "contento". Interpellato dal New York Post sulle sue precedenti minacce di uccidere qualsiasi successore di Ali Khamenei non approvato da Washington, Trump ha liquidato la questione: "Non ve lo dico. Non sono contento di lui". L'inquilino della Casa Bianca ha anche detto che "Gli Stati Uniti non sono affatto vicini all'invio di truppe in Iran, mettendo in evidenza che la decisione non è stata ancora presa (GUERRA IRAN, LE NEWS DI SKY TG24 IN DIRETTA).
Getty/Sky TG24
Sondaggio, 56% italiani contrario all'attacco di Usa e Israele in Iran
La maggioranza dei cittadini del nostro Paese si dichiara in disaccordo con l’intervento militare iniziato lo scorso 28 febbraio contro Teheran. Le due principali fonti di preoccupazione sono l’inizio di un conflitto più ampio, con il coinvolgimento di altri Paesi (38%), e le conseguenze economiche legate all’aumento dei prezzi del petrolio e del carburante (37%). E, in questa situazione, quasi la metà degli italiani (48%) ritiene che il governo italiano dovrebbe mantenere una posizione di neutralità e mediazione