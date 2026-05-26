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World Aperitivo Day, 10 accessori per preparare ottimi cocktail a casa

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Il 26 maggio si celebra il World Aperitivo Day, la giornata dedicata a uno dei rituali italiani più amati. Dallo shaker ai bicchieri, passando per stampi per il ghiaccio, cannucce e sottobicchieri, ecco una selezione di accessori disponibili su Amazon per preparare cocktail anche a casa

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