World Aperitivo Day, 10 accessori per preparare ottimi cocktail a casa
Il 26 maggio si celebra il World Aperitivo Day, la giornata dedicata a uno dei rituali italiani più amati. Dallo shaker ai bicchieri, passando per stampi per il ghiaccio, cannucce e sottobicchieri, ecco una selezione di accessori disponibili su Amazon per preparare cocktail anche a casa
- Un kit da barman completo composto da 13 pezzi, con shaker Manhattan da 700 ml, colino, misurino, cucchiaio da bar, muddler, pinza per ghiaccio, versatori e cannucce. Realizzato in acciaio inox, è disponibile su Amazon al prezzo di 31,99 euro.
- Per servire il Martini anche a casa, questo set comprende 6 bicchieri in vetro, con capacità di 240 ml, altezza di 167 mm e diametro di 116 mm. È disponibili su Amazon al prezzo di 43,99 euro.
- Per rendere più scenografico l’angolo bar di casa, questa insegna Led al neon ha la scritta "Cocktail bar" con bicchieri da cocktail e luci blu e rosa. Con cavo Usb da 59 pollici e interruttore per regolare la luminosità, è disponibile su Amazon al prezzo di 42,99 euro.
- Per servire whisky, vino, liquore, scotch, bourbon o brandy, questo set comprende una caraffa da 750 ml e 2 bicchieri da whisky. È disponibile su Amazon al prezzo di 36,99 euro.
- Questo shaker, composto da due bicchieri di metallo ponderati, è pensato per un uso universale. I due contenitori hanno capacità da 600 ml e 800 ml, con diametro e altezza rispettivamente di 90x140 mm e 92x174 mm.
Realizzato in acciaio inox, è disponibile su Amazon al prezzo di 10,83 euro.
- Questo set comprende 4 bicchieri per cocktail in ceramica con colori diversi: verde, viola, giallo e blu. È disponibile su Amazon al prezzo di 26,95 euro.
- Per miscelare cocktail e bevande, questo cucchiaio in acciaio, con lunghezza di 30 cm, è disponibile su Amazon al prezzo di 14,77 euro.
- Per raffreddare whisky, bourbon, cocktail e altre bevande, questo set comprende 4 stampi in silicone per realizzare sfere di ghiaccio da 6 cm. È disponibile su Amazon al prezzo di 16,99 euro.
- Per completare il servizio dei cocktail, questo set comprende 16 cannucce in acciaio inox: 8 dritte e 8 curve, lunghe e corte. È disponibile su Amazon al prezzo di 6,99 euro.
- Per proteggere il tavolo durante aperitivi e cocktail, questo set comprende 8 sottobicchieri rotondi in silicone nero. È disponibile su Amazon al prezzo di 17,98 euro.