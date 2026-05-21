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The Mandalorian and Grogu, tutti pazzi per Baby Yoda: i gadget da non perdere

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Con l’arrivo al cinema di The Mandalorian and Grogu, Baby Yoda torna al centro dell’attenzione dei fan di Star Wars. Dai giochi da collezione agli accessori per la scrivania, passando per libri illustrati, set Lego e proposte per bambini, i prodotti dedicati a Grogu sono tanti. Ecco una selezione di idee disponibili su Amazon

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A woman visits the "Corkscrew Museum" in Barolo, northern Italy, on November 16, 2016. The Museo dei Cavatappi (Corkscrew Museum) offers 500 specimens from the 18th century to today, of various artistic periods, countries, and types. The collection traces the birth and evolution through the centuries of this accessory used to open a bottle of wine. / AFP / MARCO BERTORELLO (Photo credit should read MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

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