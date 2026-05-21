The Mandalorian and Grogu, tutti pazzi per Baby Yoda: i gadget da non perdere
Con l’arrivo al cinema di The Mandalorian and Grogu, Baby Yoda torna al centro dell’attenzione dei fan di Star Wars. Dai giochi da collezione agli accessori per la scrivania, passando per libri illustrati, set Lego e proposte per bambini, i prodotti dedicati a Grogu sono tanti. Ecco una selezione di idee disponibili su Amazon
- La mini statuetta in vinile di Grogu è pensata per i fan di The Mandalorian e per chi colleziona personaggi Funko Pop. Il gadget celebra Baby Yoda, uno dei personaggi più amati della saga. Alta circa 9,5 centimetri, può essere sistemata in vetrina, sulla scrivania o accanto ad altri gadget Star Wars. È disponibile su Amazon al prezzo di 16,00 euro.
- La maglietta dedicata a Grogu richiama l’universo di The Mandalorian con una grafica pensata per i fan di Baby Yoda. È disponibile, in diverse taglie, su Amazon al prezzo di 17,29 euro.
- L’action figure Hasbro di Grogu è ispirata al film Star Wars: The Mandalorian & Grogu e riprende il nuovo aspetto del personaggio. Alta 16,5 centimetri, è disponibile su Amazon al prezzo di 24,99 euro.
- Questo fermalibri è un gadget dedicato a The Mandalorian and Grogu, pensato per chi vuole portare Baby Yoda anche tra mensole e librerie. Realizzato in resina, oltre a richiamare l’universo di Star Wars, aiuta a tenere in ordine libri, quaderni e volumi da collezione. È disponibile su Amazon al prezzo di 39,95 euro.
- Il set Lego Star Wars permette di costruire Grogu nella versione ispirata al film Star Wars: Il Mandaloriano e Grogu. Il modello è composto da 1200 pezzi. Testa, braccia, bocca, orecchie, mani e dita possono essere regolati per ricreare diverse pose del personaggio. È disponibile su Amazon al prezzo di 129,97 euro.
- La figura in vinile Funko Pop! raffigura il Mandaloriano insieme a Grogu. Alta circa 9,5 centimetri, è pensata per chi colleziona gadget Star Wars o vuole esporre Baby Yoda insieme al suo compagno di viaggio. È disponibile su Amazon al prezzo di 14,93 euro.
- Il telo dedicato a The Mandalorian porta Grogu anche in spiaggia o a bordo piscina. Realizzato in 100% cotone, misura 71 x 147 centimetri ed è disponibile su Amazon al prezzo di 19,99 euro.
- Dov’è Grogu? è un gadget editoriale dedicato al mondo di The Mandalorian, pensato per i bambini dai 5 anni in su. Le pagine propongono scene ricche di personaggi e dettagli, in cui cercare Grogu, il Mandaloriano e i loro compagni nella galassia. È disponibile su Amazon al prezzo di 5,60 euro.
- Il set Hasbro MixMashers è dedicato a Il Mandaloriano e Grogu e include action figure e tanti accessori. I pezzi possono essere smontati, combinati e assemblati per creare personaggi diversi e nuove pose di gioco. È disponibile su Amazon al prezzo di 15,19 euro.
- Questo set da scrivania, dedicato a Grogu/Baby Yoda e ispirato a The Mandalorian, comprende un mouse wireless e un tappetino con design di Grogu su sfondo blu. È disponibile su Amazon al prezzo di 23,63 euro.