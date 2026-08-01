Le migliori città del mondo per lo street food, domina l'Asia: la classifica Time Out
Dodici centri urbani in Asia (tra cui la medaglia d’oro), quattro in Africa, tre nelle Americhe, uno in Europa. Ecco i posti migliori dove esplorare la cultura culinaria locale tramite il cibo di strada
- Dodici città in Asia (tra cui la medaglia d’oro), quattro in Africa, tre nelle Americhe, una in Europa. Sono i 20 migliori grandi centri urbani dove esplorare la cultura culinaria tramite lo street food secondo l’ultima classifica della testata britannica Time Out, che per l’occasione ha intervistato 24mila persone sparse in tutto il mondo su temi come la convenienza dei prezzi e la qualità del cibo.
- In ventesima posizione, con un punteggio del 51%, c’è Accra, in Ghana. In foto: Kaneshi Market.
- Un gradino più in su ecco la prima città asiatica, Nuova Delhi, in India, con il 52%. In foto: Chandni Chowk Market.
- L'unica città europea in classifica è la capitale romena, Bucarest, al 18esimo posto con il 52%.
- Poi si torna in Africa, con Nairobi, Kenya (ancora al 52%).
- Il Messico entra in classifica con Guadalajara (sempre 52%). In foto: Mercado San Juan.
- Quindicesima posizione per Jaipur, in India (53%).
- Con un punteggio del 54%, 14esima è Singapore.
- Poi ecco Pechino, in Cina, sempre con un punteggio del 54%.
- Prima e unica città statunitense in classifica è Los Angeles (54%).
- Subito fuori dalla top 10 c'è Marrakesh, Marocco (55%).
- In decima posizione troviamo Mumbai, India (55%).
- Salendo in classifica c'è anche Bangkok, Thailandia (56%). In foto: il mercato galleggiante di Damnoen Saduak.
- Il Sudafrica è rappresentato da Johannesburg (56%).
- Settima posizione conquistata da Hanoi, Vietnam (57%). In foto: il mercato notturno di Hoan Kiem.
- Un gradino sotto la top 5 incontriamo Manila, nelle Filippine (58%). In foto: il mercato di China Town.
- Con lo stesso punteggio di Manila, 58%, al quinto posto c'è Città del Messico, Messico.
- Quarta posizione per Taipei, Taiwan (59%). "I leggendari mercati notturni al neon di Taipei, con il celebre Shilin in testa, sono un'esperienza imprescindibile. Preparatevi a farvi largo tra la folla per assaggiare le croccanti omelette di ostriche dolci e, se deciderete di provare il famigerato tofu fermentato dall'odore pungente (vi sfido!), forse sarà il caso di avere una mentina a portata di mano", scrive Time Out.
- Pari merito con Taipei, con il 58%, ecco la capitale indonesiana Jakarta. Qui, scrive Time Out, "è nei warung lungo le strade, le tradizionali trattorie informali dell'Indonesia, che si scopre la vera anima della cucina locale", tra "montagne di nasi goreng speziato e gado-gado avvolto in una ricca salsa di arachidi".
- Medaglia d'argento per Kuala Lumpur, Malesia (62%), "dove, al calare della sera, le bancarelle di Jalan Alor - in foto, ndr - trasformano un'intera strada cittadina in una vivace mensa a cielo aperto".
- L'oro è di Ho Chi Minh, Vietnam, grazie a un punteggio del 63%. Time Out consiglia di avventurarsi "nei vicoli pieni di scooter intorno al mercato di Bến Thành" e cercare una "fumante ciotola di profumatissimo pho" o "un irresistibile banh mi dalla crosta croccante". In foto: Bến Thành.