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Le migliori città del mondo per lo street food, domina l'Asia: la classifica Time Out

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Dodici centri urbani in Asia (tra cui la medaglia d’oro), quattro in Africa, tre nelle Americhe, uno in Europa. Ecco i posti migliori dove esplorare la cultura culinaria locale tramite il cibo di strada

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