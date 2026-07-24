Migliori pizzerie d'Italia, la classifica 50 Top Pizza 2026

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Migliori pizzerie d'Italia, la numero uno è a Milano. La classifica 50 Top Pizza 2026

Lifestyle
50 Top Pizza Italia 2026

Introduzione

In un evento al Teatro Manzoni di Milano sono stati annunciati i vincitori delle varie categorie prese in considerazione nella classifica 50 Top Pizza di quest'anno. Si trova nel capoluogo lombardo la migliore pizzeria d'Italia per l'edizione 2026 della guida mondiale punto di riferimento del settore. A Roma il migliore pizzaiolo e la migliore pizza. A Velletri il giovane dell’anno. Ecco tutti i premi.

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Quello che devi sapere

La top ten

È Confine, la pizzeria milanese di Francesco Capece e Mario Ventura, la migliore pizzeria d'Italia per l'edizione 2026 della guida. Al secondo posto, ex aequo, si posizionano I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma. Sul terzo gradino del podio troviamo Palazzo Petrucci Pizzeria, a Napoli, con il pizzaiolo Davide Ruotolo. Quarta posizione per I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio, seguita da 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli. Sesto posto per Avenida Calò di Francesco Calò, a Roma, mentre in settima posizione torna Milano con Dry Milano, guidata da Lorenzo Sirabella. L'ottavo posto va a Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta, mentre al nono si classifica Sasà Martucci, ancora a Caserta. Chiude la top ten Bob Alchimia a Spicchi di Roberto Davanzo e Anna Rotella, a Montepaone Lido (Catanzaro).

 

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Il podio dell'edizione 2026
Il podio dell'edizione 2026 - 50 Top Pizza Italia 2026
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La classifica completa

1           Confine – Milano, Lombardia

2          I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania

2          Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

3          Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania

4          I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

5          50 Kalò – Napoli, Campania

6          Avenida Calò – Roma, Lazio

7          Dry Milano – Milano, Lombardia

8          Cambia-Menti – Caserta, Campania

9          Sasà Martucci – Caserta, Campania

10        BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

11        La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

12        La Notizia – Napoli, Campania

13        Sestogusto – Torino, Piemonte

14        Clementina – Fiumicino (RM), Lazio

15        La Bolla – Caserta, Campania

16        Giuseppe Bove – Montesarchio (BN), Campania

17        180 GRAMMI – Roma, Lazio

18        La Fenice – Pistoia, Toscana

19        Modus – Milano, Lombardia

20        I Vesuviani – Casoria (NA), Campania

21        Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

22        Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

23        Bro. – Napoli, Campania

24        Salvo – Napoli, Campania

25        ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna

26        Raf Bonetta – Napoli, Campania

27        Saccharum – Altavilla Milicia (PA), Sicilia

28        Giotto – Firenze, Toscana

29        Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

30        Giangi – Arielli (CH), Abruzzo

31        Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

32        Acquaefarina – Trento, Trentino-Alto Adige

33        ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

34        Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

35        I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania

36        Lisola – Forio (NA), Campania

37        I Borboni – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

38        Re | Mi – Sassari, Sardegna

39        La Gatta Mangiona – Roma, Lazio

40        La Contrada – Aversa (CE), Campania

41        L’Orso – Messina, Sicilia

42        Luca! – Frosinone, Lazio

43        Grigoris – Mestre (VE), Veneto

44        Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

45        TAC – Thin and Crunchy – Roma, Lazio

46        Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana

47        Pizza & Bolle – Roma, Lazio

48        La Piedigrotta – Varese, Lombardia

49        L’Ammaccata – Casal Velino (SA), Campania

50        Archestrato di Gela – Palermo, Sicilia

51        Framento – Cagliari, Sardegna

52        Ezio – Alano di Piave (BL), Veneto

53        AMMODO – Palermo, Sicilia

54        Premiata Fabbrica Pizza – Bassano del Grappa (VI), Veneto

55        Don Antonio 1970 – Salerno, Campania

56        Inedito – Brescia, Lombardia

57        Futura – Milano, Lombardia

58        Màdia – Salerno, Campania

59        Glory POP – Milano, Lombardia

60        La Sorgente – Guardiagrele (CH), Abruzzo

61        Fuoritempo – Canale (CN), Piemonte

62        Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE), Campania

63        Luppolo&Farina – Latiano (BR), Puglia

64        Sa Scolla – Cagliari, Sardegna

65        Fermenta – Chieti, Abruzzo

66        Bas – Pesche (IS), Molise

67        I Caporale – Casalnuovo di Napoli (NA), Campania

68        Pizzeria Gorizia 1916 – Napoli, Campania

69        Pizzarè – Rizziconi (RC), Calabria

70        Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

71        Passaparola BottegaContemporanea – Vinovo (TO), Piemonte

72        Casa Biga – Milano, Lombardia

73        PizzAut – Monza, Lombardia

74        Glamour – Antonello Scatorchia – Rionero In Vulture (PZ), Basilicata

75        PiGreco – Volla (NA), Campania

76        Fiore di Latte – Baveno (VB), Piemonte

77        Pedrocchino – Campodoro (PD), Veneto

78        Carmnella – Napoli, Campania

79        Tavolo Riservato – Napoli, Campania

80        Vadolì – Acri (CS), Calabria

81        Sileo – Nucetto (CN), Piemonte

82        Sazi e Sani – Catania, Sicilia

83        Claudio Alvicolo – Orvieto (TR), Umbria

84        iSaulle – Quart (AO), Valle D’Aosta

85        Alterego Pizza Boutique – Andria (BT), Puglia

86        Kilo – Imperia, Liguria

87        CUORE – Luca Brancati – Marano Vicentino (VI), Veneto

88        Pizzeria della Passeggiata – Priverno (LT), Lazio

89        Gigi Vera Pizza – Lecce, Puglia

90        Edrì – Rende (CS), Calabria

91        D’Orazio – San Giovanni Rotondo (FG), Puglia

92        Daniele Baglieri – Rione Mulino – Modica (RG), Sicilia

93        Basilicò – Messina, Sicilia

94        Nascostoposto – Terni, Umbria

95        L’Aforisma – Torino, Piemonte

96        LUCUS – Atella (PZ), Basilicata

97        Maturazioni – San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania

98        Sitári – Agrigento, Sicilia

99        Zio Mo’ – Legnago (VR), Veneto

100      Acqua & Farina – Rosario Giannattasio – Vicenza, Veneto

 

Vedi anchePizza al taglio, la classifica delle migliori in Italia. Ecco dove mangiarle

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Gli altri premi

Tra i premi speciali, Il Pizzaiolo dell'Anno 2026 è Francesco Calò di Avenida Calò (Roma). La Pizza dell'Anno è l'Assoluto di Melanzane di Seu Pizza Illuminati (Roma). Giovane dell'Anno 2026 è Emanuele Muhaxhiri di Fra Teglia e Tonda, Velletri (Roma). Ecco gli altri premi speciali:

  • Migliore Proposta di Pasta 2026 – Pastificio Di Martino Award: Modus, Milano;
  • Migliore Carta dei Cocktail 2026 – Sei Bellissimi Award: Dry Milano, premiata per il secondo anno consecutivo;
  • Made in Italy 2026 – Salumi Coati Award: Saccharum, Altavilla Milicia;
  • Performance dell’Anno 2026 – Robo Award: Palazzo Petrucci Pizzeria, Napoli;
  • Novità dell’Anno 2026 – Solania Award: Glory POP, Milano;
  • One to Watch 2026 – Award: Futura, Milano;
  • Migliore Carta dei Dessert 2026 – Latteria San Salvatore Award: BOB Alchimia a Spicchi, Montepaone Lido;
  • Valorizzazione dell’Olio 2026 – Zucchi Professional Award: Salvo, Napoli;
  • Best Customer Satisfaction 2026 – Fedegroup Award: La Fenice, Pistoia.

 

Per approfondirePizzerie, ecco le migliori in Italia nel 2026 secondo Gambero Rosso. La guida

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Forno Verde

Il riconoscimento Forno Verde 2026 – Goeldlin, dedicato alle pizzerie maggiormente impegnate nella sostenibilità ambientale, è stato assegnato a sei locali: Cambia-Menti a Caserta; Gigi Pipa ad Este; L’Ammaccata a Casal Velino; Le Grotticelle a Caggiano; Modus a Milano; Sasà Martucci a Caserta.

 

Leggi ancheLe migliori pizze al mondo per Time Out, al primo posto non c'è l'Italia: la classifica

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La guida 50 Top Pizza Italia 2026

La guida per quest’anno comprende 472 locali. La Campania si conferma la regione più rappresentata con 103 pizzerie, seguita dal Lazio con 39 pizzerie e dalla Puglia, con 38. Tra le città, la più rappresentata è Napoli, con 31 pizzerie, seguita da Roma con 27 e Milano con 18. “L’Italia resta il centro del movimento della pizza di qualità nel mondo – dichiarano i tre curatori di 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere –. Nascono nuovi format, nuove idee e tanta energia, soprattutto grazie a una nuova generazione di pizzaiole e pizzaioli. Milano è la città che negli ultimi anni ha compiuto i passi in avanti più significativi, con una proposta di qualità straordinariamente ampia, che oggi comprende praticamente tutti gli stili di pizza”.

 

Vedi anche: Pizza, tiramisù e spritz, la classifica dei piatti italiani più amati in Europa. Il report

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Le pizzerie Top in Regione

  • Top Pizzeria in Lombardia 2026 – Confine – Milano, Lombardia
  • Top Pizzeria in Campania 2026 – I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania
  • Top Pizzeria in Lazio 2026 – Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio
  • Top Pizzeria in Veneto 2026 – I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto
  • Top Pizzeria in Calabria 2026 – BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria
  • Top Pizzeria in Piemonte 2026 – Sestogusto – Torino, Piemonte
  • Top Pizzeria in Toscana 2026 – La Fenice – Pistoia, Toscana
  • Top Pizzeria in Emilia-Romagna 2026 – ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna
  • Top Pizzeria in Sicilia 2026 – Saccharum – Altavilla Milicia (PA), Sicilia
  • Top Pizzeria in Abruzzo 2026 – Giangi – Arielli (CH), Abruzzo
  • Top Pizzeria in Trentino-Alto Adige 2026 – Acquaefarina – Trento, Trentino-Alto Adige
  • Top Pizzeria in Sardegna 2026 – Re | Mi – Sassari, Sardegna
  • Top Pizzeria in Puglia 2026 – Luppolo&Farina – Latiano (BR), Puglia
  • Top Pizzeria in Molise 2026 – Bas – Pesche (IS), Molise
  • Top Pizzeria in Liguria 2026 – Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria
  • Top Pizzeria in Basilicata 2026 – Glamour – Antonello Scatorchia – Rionero In Vulture (PZ), Basilicata
  • Top Pizzeria in Umbria 2026 – Claudio Alvicolo – Orvieto (TR), Umbria
  • Top Pizzeria in Valle D’Aosta 2026 – iSaulle – Quart (AO), Valle D’Aosta

A questo link, invece, è possibile trovare tutte le Pizzerie Eccellenti, regione per regione.

 

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