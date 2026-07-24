Migliori pizzerie d'Italia, la classifica 50 Top Pizza 2026

La guida per quest’anno comprende 472 locali. La Campania si conferma la regione più rappresentata con 103 pizzerie, seguita dal Lazio con 39 pizzerie e dalla Puglia, con 38. Tra le città, la più rappresentata è Napoli, con 31 pizzerie, seguita da Roma con 27 e Milano con 18. “L’Italia resta il centro del movimento della pizza di qualità nel mondo – dichiarano i tre curatori di 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere –. Nascono nuovi format, nuove idee e tanta energia, soprattutto grazie a una nuova generazione di pizzaiole e pizzaioli. Milano è la città che negli ultimi anni ha compiuto i passi in avanti più significativi, con una proposta di qualità straordinariamente ampia, che oggi comprende praticamente tutti gli stili di pizza”.

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