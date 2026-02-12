Le migliori pizze al mondo per Time Out: al primo posto non c'è Italia

 Le migliori pizze al mondo secondo la classifica di Time Out, al primo posto non c'è l'Italia | Sky TG24
Le migliori pizze al mondo per Time Out, al primo posto non c'è l'Italia: la classifica

La classifica del magazine incorona New York come città con la migliore pizza al mondo, lasciando l’Italia al secondo posto. Roma si distingue con la capricciosa di 180grammi Pizzeria Romana, mentre Napoli compare solo più indietro

