Le migliori pizze al mondo per Time Out: al primo posto non c'è Italia

Le migliori pizze al mondo per Time Out, al primo posto non c'è l'Italia: la classifica
La classifica del magazine incorona New York come città con la migliore pizza al mondo, lasciando l’Italia al secondo posto. Roma si distingue con la capricciosa di 180grammi Pizzeria Romana, mentre Napoli compare solo più indietro
- Il magazine Time Out ha stilato la classifica delle migliori pizze al mondo del 2026, prendendo in esame locali internazionali e interpretazioni molto diverse del piatto più conosciuto della tradizione italiana. Una graduatoria che difficilmente incontrerà il favore degli italiani, visto che il primo posto del podio non è stato assegnato a una pizzeria del nostro Paese.
- In cima alla classifica si colloca New York con la pizza Cacio e Pepe del Mama’s Too, che conquista il primo posto davanti a tutte le altre proposte presenti nella graduatoria.
- La pizza vincitrice è preparata con mascarpone montato, mozzarella stagionata, pecorino romano, parmigiano reggiano e pepe nero macinato. Viene segnalata per la sua cremosità.
- L’Italia si posiziona al secondo posto con la pizza capricciosa di 180grammi Pizzeria Romana, a Roma, locale noto per realizzare ogni pizza con un impasto da 180 grammi.
- A chiudere la top 3 c'è la pizza marinara di Short Road Pizza, a Londra, condita con pomodoro, purea d'aglio, chimichurri piccante, burrata e acciughe siciliane.
- La prima pizzeria napoletana entra in classifica al quarto posto. Si tratta di Da Attilio, attività aperta fin dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, premiata per la sua margherita.
- A seguire nella classifica c’è la pizza giapponese Umami di Pizza Marumo a Tokyo: una pizza con salsa cremosa di funghi shiitake secchi, mozzarella, pecorino, sgombro, fiocchi di bonito, kombu, cipollotti, sesamo e salsa di soia.
- Al sesto posto troviamo la classica pepperoni di Little Kitchener's Pizzeria, a Johannesburg. Segue la pizza con salsiccia, burrata, pepperoni, aglio e prezzemolo di Civerinos a Edimburgo.
- Concludono la top ten la pizza "a strati" di Kalis a Buenos Aires, la pizza con pomodori confit e pesto di limone e basilico di Baldoria a Madrid e quella con le vongole di Bella Brutta, a Sydney.
- La classifica è stata elaborata raccogliendo i pareri espressi da scrittori e redattori del magazine Time Out sulle pizze proposte da locali di diversi Paesi.