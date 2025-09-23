Pizzerie, ecco le migliori in Italia nel 2026 secondo Gambero Rosso

Ma non ci sono solo luci. Ruggeri, infatti, ha parlato senza mezzi termini di un “clima avvelenato” tra i pizzaioli, “con fazioni, piccoli micropartiti più o meno in lotta”. "Tutto ciò fa sorridere, soprattutto pensando a quello che hanno creato in questo tempo i pizzaioli in termini di qualità, di valore, di prodotto", ha aggiunto. Il problema, che non è certo solo un problema del “mondo pizza”, è che “si fa molta fatica a creare unità d'intenti, a lavorare all'unisono. È tempo di abbassare le asce e guardarsi meno in cagnesco. È successo anche qui negli anni scorsi – ha sottolineato ancora il direttore del Gambero Rosso –, con alcuni che sono andati via perché certi punteggi non erano in linea con altri. Ben vengano le critiche. Ma sono un paradosso queste lotte veramente provinciali fra pizzaioli, rispetto a un mondo che è in fermento, va a mille, è sintonizzato su tutti i trend attuali, con la pizza che vuol dire autenticità, leggerezza, informalità, accessibilità, vetrina del territorio". La pizza, ha concluso Ruggeri, "è gioia, cultura, contatto umano, non un terreno di polemiche, ma una lingua universale che sa unire"

Per approfondire: Top Pizza World 2025, la classifica delle migliori pizzerie del mondo