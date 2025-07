Pizza al taglio, la classifica delle migliori in Italia. L’ELENCO

Frumentario, pizzeria aperta da Alessandro Santilli meno di due anni fa a Roma (in via Tuscolana 26), conquista la vetta della classifica di 50 Top Pizza 2025 come "migliore pizza in viaggio in Italia”. Una vittoria di un giovane, outsider, che corona un percorso fatto di passione, tecnica e una visione radicalmente contemporanea del concetto di pizza: "Sto provando un'emozione indescrivibile, arrivare dopo due anni dall'apertura alla vetta di questa classica mi lascia senza parole. La fatica e le difficoltà sono ripagate dall'affetto dei clienti e da giornate come queste. Grazie di cuore alla guida 50 Top Pizza per questo riconoscimento, è motivo di grande orgoglio e uno stimolo a continuare il mio lavoro con la stessa passione e visione che mi hanno portato qui oggi”, commenta Alessandro Santilli.