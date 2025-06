Migliori pizzerie d'Europa, Napoli on the Road a Londra al primo posto

Escludendo il primato indiscusso del Bel Paese, in cima alla classifica delle migliori pizzerie europee del 2025 si trova una pizzeria londinese. A decretarlo è la classifica delle 50 Top Pizza Europa 2025, stilata da 50 Top Pizza, che evidenzia, per il secondo anno di fila, il primo posto della pizzeria di Londra, “Napoli on the road”. Seguono, rispettivamente in seconda e terza posizione, Baldoria a Madrid e a parimerito Sartoria Panatieri e Via Toledo a Vienna