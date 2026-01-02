Europa “on the snow”, tra gli hotel di ghiaccio del Vecchio Continente

Europa “on the snow”, viaggio tra gli hotel di ghiaccio del Vecchio Continente
Dalla penisola Scandinava al Tirolo, dalla Romania fino ancora alla Germania. Sono diversi i Paesi europei che, durante la stagione invernale, offrono ai più "temerari" la possibilità di dormire in stanze di ghiaccio e igloo sapientemente scolpiti da artigiani, architetti e designer provenienti da ogni parte del globo. Un sonno sotto lo zero, circondati da un manto bianco, per un'esperienza da "brividi" tra silenzi e panorami mozzafiato
a cura di Costanza Ruggeri