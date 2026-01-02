Europa “on the snow”, tra gli hotel di ghiaccio del Vecchio Continente

17/24

Inserite nell'elenco dei migliori alberghi al mondo da cui ammirare lo spettacolo dell'aurora boreale, le Tromsø Ice Domes sono aperte da dicembre ad aprile. Le stanze di ghiaccio sono dotate di materassi ricoperti di pelle di renna e sacchi a pelo. Ogni camera è decorata da un artista diverso e le sculture di ghiaccio sono illuminate da LED colorati

