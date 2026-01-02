 Europa on the road, hotel di ghiaccio dalla Finlandia alla Germania | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Europa “on the snow”, viaggio tra gli hotel di ghiaccio del Vecchio Continente

Lifestyle fotogallery
24 foto

Dalla penisola Scandinava al Tirolo, dalla Romania fino ancora alla Germania. Sono diversi i Paesi europei che, durante la stagione invernale, offrono ai più "temerari" la possibilità di dormire in stanze di ghiaccio e igloo sapientemente scolpiti da artigiani, architetti e designer provenienti da ogni parte del globo. Un sonno sotto lo zero, circondati da un manto bianco, per un'esperienza da "brividi" tra silenzi e panorami mozzafiato

a cura di Costanza Ruggeri

Lifestyle: Ultime gallery

Epifania, da Venezia a Istanbul: dove andare nel primo ponte del 2026

Lifestyle

Dalla goliardica Regata delle Befane lungo il Canal Grande al tuffo nel Bosforo alla ricerca...

9 foto

Europa “on the snow”, tra gli hotel di ghiaccio del Vecchio Continente

Lifestyle

Dalla penisola Scandinava al Tirolo, dalla Romania fino ancora alla Germania. Sono diversi i...

24 foto

Auguri di buon anno, le migliori frasi da inviare per Capodanno

Lifestyle

In occasione del primo giorno del 2026, ecco una selezione di frasi di auguri di Capodanno per...

8 foto

I 30 fumetti migliori del 2025

Lifestyle

L'anno che si sta chiudendo è stato ricco di letture intriganti, profonde e divertenti per gli...

30 foto

Buona vigilia di Capodanno 2026, le migliori frasi da inviare. FOTO

Lifestyle

La notte di San Silvestro, che cade il 31 dicembre, segna ufficialmente la fine dell'anno, tra...

7 foto

ALTRE NOTIZIE

Strage Crans-Montana, 47 morti. Media: “Irregolarità nel locale". LIVE

live Mondo

La deflagrazione, innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo, ha distrutto il...

Mosca: "Consegnati a Usa dati di volo droni su residenza Putin"

live Mondo

Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver consegnato agli Stati Uniti i dati ottenuti...

Israele, ministro cultura: “Gaza nostra, palestinesi ospiti". LIVE

live Mondo

Nuova scure israeliana sugli aiuti umanitari a Gaza. Il ministero per gli affari della diaspora e...