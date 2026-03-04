 Michelangelo, le foto del Cristo Salvatore in Sant'Agnese a Roma | Sky TG24
Roma, è di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore in Sant'Agnese. FOTO

Lifestyle fotogallery
7 foto
©Ansa

Presente da secoli nella Basilica romana e rimasta fino ad oggi anonima, l'opera è stata recentemente attribuita al maestro del Rinascimento. A contribuire alla nuova ricostruzione documentalesono stati testamenti, carteggi, diari, libri storici e di viaggio, relazioni, inventari notarili e atti confraternali dal 1564 ai giorni nostri

Roma, è di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore in Sant'Agnese

Lifestyle

Presente da secoli nella Basilica romana e rimasta fino ad oggi anonima, l'opera è stata...

7 foto

