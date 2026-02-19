Travellers’ Choice Awards di Tripadvisor, ecco le 10 spiagge più belle del mondo. FOTO
La più grande piattaforma di viaggi al mondo (con oltre un miliardo di recensioni), ha annunciato il Best of the Best Beaches 2026. La classifica, basata sull'analisi di milioni di giudizi lasciati dai viaggiatori negli ultimi 12 mesi, celebra le destinazioni costiere più straordinarie del pianeta: dal Messico alla Thailandia passando per Grecia e Caraibi. Spazio nella top 10 anche per una spiaggia italiana ...
a cura di Costanza Ruggeri
- In decima posizione la Boulders Beach Penguin Colony a Simon's Town, in Sud Africa. La spiaggia, nota anche come Boulders Bay, è una popolare meta turistica grazie alla presenza di una colonia di pinguini africani, una specie endemica in grave pericolo di estinzione che si è stabilita qui nel 1982.
- Penultima posizione delle 10 spiagge più belle del mondo per l'australiana Manly Beach. Situata a una quindicina di chilometri a nord di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud, è una delle arenarie più iconiche e amate, nota per il surf e la sua atmosfera rilassata.
- Unica italiana nella top 10 delle spiaggie più belle del mondo per gli utenti di Tripadvisor è La Pelosa, nell'estrema punta nord-occidentale della Sardegna, nota per la sabbia bianca e le acque cristalline dove fare snorkeling e immersioni.
- Posizione numero 7 per La Jolla Beach, situata a nord di San Diego. Rinomata località californiana famosa per le scogliere panoramiche e le piccole cale, è un'area protetta celebre per lo snorkeling, il kayak tra le grotte marine e l'avvistamento di leoni marini e foche.
- In sesta posizione Banana Beach, sulla costa nord-orientale dell'isola di Ko He (Coral Island), a sud di Phuket, in Thailandia. Circondata da una vegetazione tropicale e bagnata da acque turchesi, è il luogo ideale per nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi lontano dalla folla.
- Quinta classificata nell'elenco delle 10 spiagge più belle del mondo scelte dagl utenti di Tripadvisor è Praia de Falesia, in Algarve. Si tratta di una delle spiagge più iconiche del Portogallo, rinomata per i suoi 6 chilometri di sabbia dorata e le scogliere rosso-arancio che raggiungono i 70 metri.
- Posizione numero 4 per Eagle Beach, la spiaggia più grande di Aruba, famosa per la sua sabbia bianca. Considerata una delle arenarie più belle dei Caraibi, ospita due degli alberi più fotografati e rinomati di Aruba, i fofoti, che sono uno dei simboli dell’isola.
- Medaglia di bronzo per la greca Balos Lagoon, una laguna separata dall'omonima baia da una lingua di sabbia che unisce il promontorio di Corico a Capo Tigani, nella parte più nord-occidentale dell'isola di Creta ed è caratterizzata da acque turchesi ipnotizzanti e un paesaggio panoramico,
- Secondo gradino del podio per Elafonissi Beach, situata sulla costa sud-occidentale di Creta. Famosa per la sua sabbia rosa, le acque turchesi poco profonde e le dune, viene definita i "Caraibi del Mediterraneo” ed è scesa di una posizione rispetto alla classifica 2025 che l'aveva vista vincitrice.
- Ad aggiudicarsi la medaglia d'oro per il posto più alto delle 10 spiagge più belle del mondo è la messicana Isla Pasion, un'isola privata situata al largo della costa nord-occidentale di Cozumel (nello stato di Quintana Roo). E' conosciuta per la sabbia bianca, le acque turchesi e una vegetazione ricca di mangrovie.