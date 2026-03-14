Bambini in viaggio, 5 mete per i prossimi ponti primaverili

Che si tratti di una capitale europea o di un angolo di natura italiana, la primavera offre il mix ideale di clima, colori e attività all’aria aperta. Per le famiglie è spesso il momento migliore per viaggiare: meno affollamento rispetto all’estate e tante occasioni per scoprire il mondo con i bambini. Ecco cinque proposte per i prossimi ponti di primavera.
- La primavera è probabilmente il momento migliore per visitare Amsterdam. I celebri campi di tulipani nei dintorni si trasformano in un mosaico di colori e una tappa al Keukenhof – uno dei giardini fioriti più famosi al mondo – è un’esperienza spettacolare anche per i più piccoli. In città si gira facilmente in bicicletta o in battello tra i canali, mentre musei interattivi come il NEMO Science Museum rendono la visita divertente e educativa.
- In primavera Parigi mostra il suo lato più romantico, ma anche più vivibile per le famiglie. I grandi giardini cittadini, come il Jardin du Luxembourg, diventano il luogo ideale per una pausa tra un museo e l’altro. I più piccoli restano spesso incantati davanti alla maestosità della Torre Eiffel, mentre una crociera sulla Senna offre un modo rilassante per scoprire la città.
- Pulita, sicura e a misura di famiglia, Copenaghen è una meta sempre più amata dai viaggiatori con bambini. In primavera riaprono i leggendari Giardini di Tivoli, uno dei parchi divertimento più antichi del mondo, con giostre, spettacoli e giardini fioriti. Passeggiando sul lungomare di Nyhavn si incontra anche la statua della La Sirenetta, simbolo della città e omaggio alle fiabe di Hans Christian Andersen.
- Primavera significa anche sole e attività all’aria aperta, e Valencia è una delle città più family-friendly della Spagna. Il grande parco urbano del Giardino del Turia attraversa la città per chilometri con piste ciclabili e aree gioco. Imperdibile la futuristica Città delle Arti e delle Scienze, un complesso di musei e acquari dove i bambini possono imparare divertendosi.
- Elegante e sorprendentemente adatta ai più piccoli, Vienna offre grandi parchi e musei interattivi. Una tappa amata dalle famiglie è il Palazzo di Schönbrunn, dove oltre agli appartamenti imperiali si trovano immensi giardini e uno degli zoo più antichi del mondo. Poco distante, il Prater regala un’atmosfera festosa con giostre storiche e la celebre ruota panoramica. Per maggiori informazioni: Vienna Tourism.