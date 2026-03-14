Bambini in viaggio, 5 mete per i prossimi ponti primaverili

Che si tratti di una capitale europea o di un angolo di natura italiana, la primavera offre il mix ideale di clima, colori e attività all’aria aperta. Per le famiglie è spesso il momento migliore per viaggiare: meno affollamento rispetto all’estate e tante occasioni per scoprire il mondo con i bambini. Ecco cinque proposte per i prossimi ponti di primavera.