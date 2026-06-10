Oggi il governo ha incassato la fiducia posta sul decreto lavoro in Aula alla Camera. I sì sono stati 165 con il testo uguale a quello licenziato dalla commissione Lavoro. Nel pomeriggio l’Aula ha proseguito con l’esame degli ordini del giorno sul provvedimento, che è in prima lettura a Montecitorio. Il voto finale è atteso tra la serata di oggi, mercoledì 10 giugno, e il pomeriggio di domani, giovedì 11.

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