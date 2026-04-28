In attesa delle ultime limature al testo, il provvedimento è atteso nel Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi nel pomeriggio. Da quanto è emerso, si punta al salario giusto, legando gli incentivi a chi lo applica. Tra gli interventi c’è la proroga fino a fine anno dei bonus per le assunzioni dei giovani under 35, di donne lavoratrici svantaggiate e nell'area Zes. Per i rider previsto un account anche con lo Spid

Il decreto lavoro, a cui il governo sta lavorando in vista del Primo maggio, è atteso nel Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi oggi. Il Cdm non è ancora stato convocato ufficialmente, ma è in programma nel pomeriggio. La conferma dell'approdo del provvedimento nel Cdm di oggi, quindi nella prima data prevista questa settimana (l'altra è il 30 aprile), è arrivata dopo una nuova riunione che si è tenuta ieri pomeriggio a Palazzo Chigi. In attesa delle ultime limature al testo, da quanto è emerso si punta al salario giusto, legando gli incentivi a chi lo applica. Per i rider previsto un account anche con lo Spid.