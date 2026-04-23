Deliveroo e Uber Eats denunciati per tratta di esseri umani in Francia

Sono quattro le associazioni in sostegno dei riders che hanno presentato la denuncia contro quello che identificano un modello economico assimilabile ad una forma di "schiavitù moderna". I colossi sfruttano la precarietà dei fattorini che percepiscono "salari indegni"

Mercoledì 22 aprile quattro associazioni francesi hanno presentato denuncia alla procura di Parigi contro Deliveroo e Uber. Rivelata in prima pagina dal quotidiano Le Parisien, la denuncia penale per ''tratta di esseri umani" contro le due piattaforme è stata depositata dalle associazioni Maison des livreurs di Bordeaux, Maison des coursiers di Paris, e dalle associazioni francesi di aiuto ai fattorini Amal e Ciel.