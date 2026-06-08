Papa Leone XIV in Spagna, oggi l’incontro con Sanchez e il Parlamento

L’incontro privato con vittime di abusi

E sempre oggi, secondo fonti della nunziatura citate da alcuni media iberici, Papa Leone XIV dovrebbe incontrare alcune vittime di abusi sessuali in ambito ecclesiastico: il faccia a faccia dovrebbe avvenire a Madrid in forma riservata, e i dettagli saranno diffusi una volta che l’incontro sarà terminato. Non è stato divulgato il luogo dell'incontro. Secondo le fonti riprese dal quotidiano La Razon, si tratta di "un incontro al quale si lavora da mesi" e non sarebbe scaturito come risposta alle lettere inviate nelle scorse settimane da alcune associazioni di vittime al pontefice in cui chiedevano di poter incontrare Prevost. Venerdì sera, poche ore prima dell'inizio del viaggio apostolico in Spagna, il Vaticano aveva informato dell'intenzione del Pontefice di riunirsi con alcune delle vittime durante la sua visita apostolica nel Paese iberico. E l’altro ieri, durante il volo a bordo dell'aereo papale diretto a Madrid, Leone ha dichiarato ai giornalisti che quella degli abusi sessuali è "una ferita ancora aperta", segnalando che avrebbe incontrato alcune vittime, anche se "purtroppo è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono".

Il Corpus Domini a Madrid

Intanto ieri 1 milione e 200 mila persone sono scese per le strade di Madrid per partecipare alla messa e alla processione solenne del Corpus domini anche dai maxi schermi. Il Papa si è commosso al termine della processione, durata 40 minuti, in cui ha camminato incedendo lentamente e innalzando il santissimo sacramento per mostrarlo al popolo: "I riti e le processioni non sono un museo ma Dio in mezzo a noi", ha ammonito alla messa, rincarando: 'Non sono folclore, ci insegnano a inginocchiarci davanti al prossimo'. Il Papa ha anche puntato il dito contro una fede "comoda e privata, chiusa nell'egoismo" mentre "Gesù è con i poveri, i malati, i soli, gli scartati".