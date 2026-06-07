Madrid, il Papa guida la processione del Corpus Domini. FOTO

Leone XIV guida a Madrid la solenne processione del Corpus Domini, momento centrale della sua visita in Spagna, tra petali di fiori, campane e una partecipazione popolare imponente. Il percorso, ridotto per ragioni di sicurezza, si conclude con la commozione del Papa e l'ovazione della piazza
- In mezzo a una folla numerosa, Papa Leone guida la processione del Corpus Domini per le vie centrali di Madrid, portando l'ostensorio sotto il baldacchino dorato mentre la folla lancia petali di fiori e le campane suonano a festa. È il momento liturgico più solenne della visita del Pontefice in Spagna, seguito da una partecipazione popolare imponente.
- Il Papa ricorda che in Spagna il Corpus Domini non è una semplice ricorrenza liturgica, ma un "ritorno alle radici della fede". Le processioni hanno modellato per secoli la pietà, l'arte, la musica e l'architettura del Paese, esprimendo ancora oggi un forte sentimento spirituale attraverso tappeti floreali, altari e paramenti.
- In Plaza de Cibeles, davanti a oltre un milione di fedeli, Papa Leone celebra la messa del Corpus Domini. Sottolinea che non si tratta di una manifestazione esteriore o folkloristica, ma della fede nella presenza del Signore Risorto che "è vivo e passa ancora in mezzo a noi", cuore della tradizione spagnola.
- Durante la processione, il Papa porta l'ostensorio lungo il percorso stabilito mentre i fedeli accompagnano il passaggio con petali di fiori e canti e la città si ferma per il rito.
- Il corteo parte da Plaza de Cibeles, percorre Calle Alcalá verso Gran Vía, svolta all'altezza della Chiesa di San José e rientra in piazza lungo la via parallela. Un tragitto breve ma denso di significato, che attraversa il cuore della capitale e richiama una tradizione radicata nella storia religiosa spagnola.
- Per ragioni di ordine pubblico, la partecipazione è stata ridotta rispetto agli anni precedenti, ma la processione comprende comunque bambini della Prima Comunione, laici, consacrati, sacerdoti, cardinali, arcivescovi e vescovi. Lungo le strade, migliaia di persone assistono in preghiera.
- Una evidente commozione è apparsa sul volto di Papa Leone al termine della processione del Corpus domini conclusasi con una vera ovazione della piazza affollata da oltre un milione di persone. La processione è stata intensa: il Papa ha portato l'ostensorio per le vie di Madrid per oltre mezz'ora.
- Il Corpus Domini continua a rappresentare un momento identitario per la Spagna: una festa che racconta una devozione che attraversa secoli. La celebrazione guidata da Papa Leone conferma la centralità di questo rito nella vita religiosa e culturale del Paese.