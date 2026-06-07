Madrid, il Papa guida la processione del Corpus Domini. FOTO

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Il Papa guida la processione del Corpus Domini per le vie di Madrid. FOTO

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Leone XIV guida a Madrid la solenne processione del Corpus Domini, momento centrale della sua visita in Spagna, tra petali di fiori, campane e una partecipazione popolare imponente. Il percorso, ridotto per ragioni di sicurezza, si conclude con la commozione del Papa e l'ovazione della piazza

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