Madrid accoglie Papa Leone, oltre un milione in piazza

Pope Leone XIV è stato accolto da oltre un milione di persone a Madrid in occasione della più grande celebrazione prevista durante la sua visita in Spagna. Dopo aver attraversato la città tra ali di folla, il Pontefice ha presieduto una messa all'aperto in Plaza de Cibeles e ha ricevuto le chiavi della capitale dal sindaco José Luis Martínez-Almeida.