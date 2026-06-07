Papa Leone XIV, oggi la celebrazione del Corpus Domini a Madrid

Prosegue la visita pastorale del Pontefice in Spagna. Anche oggi è nella capitale e in mattinata in Plaza de Cibeles celebra la messa del Corpus Domini, alla quale è atteso almeno un milione di fedeli. Nel pomeriggio incontro privato con i membri dell'ordine agostiniano nella Nunziatura Apostolica, e a seguire sarà al palasport Movistar Arena per un evento con i rappresentanti del mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport
Secondo giorno della visita pastorale di Papa Leone XIV in Spagna. Il Pontefice anche oggi è a Madrid: questa mattina attraverserà il quartiere di Salamanca fino a Plaza de Cibeles, per la santa messa del Corpus Domini alle ore 10, alla quale è atteso almeno un milione di fedeli. Nel pomeriggio, alle 16.30, previsto l'incontro privato con i membri dell'ordine agostiniano nella Nunziatura Apostolica, ormai una consuetudine nei suoi viaggi. Quindi si sposterà al palasport Movistar Arena, dove incontrerà in un evento alle 18 i rappresentanti del mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Infine alle 19.30 Prevost è atteso a cena presso la residenza del Cardinale Arcivescovo di Madrid.
La messa
Il programma odierno ha il suo clou in mattinata con la messa in Plaza de Cibeles nel giorno della celebrazione del Corpus Domini. Anche i reali Felipe e Letizia, con la principessa Leonor e l'infanta Sofia assisteranno alla funzione celebrata dal Pontefice.
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Il programma dei prossimi giorni
Domani poi, lunedì 8 giugno, nell'agenda del Papa c’è l'incontro con il presidente del governo nella Nunziatura Apostolica, seguito alle 10:30 da quello con i membri del parlamento spagnolo al Congresso dei deputati e, a seguire, quello con i vescovi spagnoli nella sede della conferenza Episcopale. Nel pomeriggio Prevost percorrerà in papa-mobile il centro storico da Piramides alla cattedrale dell'Almudena, per la preghiera serale in omaggio alla Vergine. L'ultimo e più lungo tragitto lo porterà dall'Almudena attraverso Puerta del Sol, il Paseo del Prado e il quartiere Chamartin fino allo stadio Bernabeu, per il grande incontro conclusivo, alle 19:00 con la comunità diocesana. Martedì, nel suo ultimo giorno a Madrid, il Pontefice presiederà alle 10:20 un incontro con volontari al padiglione 3 del complesso fieristico di Ifema, prima di dirigersi in aeroporto per la partenza, alle 11:10 alla volta di Barcellona, dove proseguirà il suo viaggio.
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Nella Basilica di San Pietro la cerimonia è iniziata con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale, poi la processione verso l'Altare, il canto dell'Exsultet, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale, la celebrazione del Sacramento della Confermazione e infine la Liturgia Eucaristica. Il Pontefice: il mondo è devastato da guerre e ingiustizie ma 'non lasciamocene paralizzare'