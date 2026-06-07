Papa Leone XIV, oggi la celebrazione del Corpus Domini a Madrid

Prosegue la visita pastorale del Pontefice in Spagna. Anche oggi è nella capitale e in mattinata in Plaza de Cibeles celebra la messa del Corpus Domini, alla quale è atteso almeno un milione di fedeli. Nel pomeriggio incontro privato con i membri dell'ordine agostiniano nella Nunziatura Apostolica, e a seguire sarà al palasport Movistar Arena per un evento con i rappresentanti del mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport