Cosa ci dice il “restiamo umani” di Papa Leone nell’era dell’Ai

La prima enciclica del pontefice tocca i temi della tecnologia e del suo uso, ne ricorda la non neutralità, la necessità di usarla per costruire e non per distruggere. Ci sono il lavoro, i conflitti, gli abusi tra i temi toccati nel testo, tutti con un obiettivo comune: la custodia della persona umana
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