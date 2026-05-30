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Tecnologia

Cosa ci dice il “restiamo umani” di Papa Leone nell’era dell’Ai

Laura Ceccherini

Laura Ceccherini
©Getty

La prima enciclica del pontefice tocca i temi della tecnologia e del suo uso, ne ricorda la non neutralità, la necessità di usarla per costruire e non per distruggere. Ci sono il lavoro, i conflitti, gli abusi tra i temi toccati nel testo, tutti con un obiettivo comune: la custodia della persona umana

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