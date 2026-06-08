Terremoto 7.8 nelle Filippine, morti e crolli. No allerta tsunami

La polizia ha segnalato, secondo quanto riporta l'Afp, diverse vittime e il crollo di numerosi edifici. "Molti edifici sono stati colpiti, ma non posso elencarli ora perché siamo impegnati nelle operazioni di soccorso in corso", ha dichiarato il sergente maggiore Robert Dagon della polizia di General Santos City

È di almeno tre morti il primo bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali. La polizia ha segnalato, secondo quanto riporta l'Afp anche il crollo di numerosi edifici. "Molti edifici sono stati colpiti, ma non posso elencarli ora perché siamo impegnati nelle operazioni di soccorso in corso", ha dichiarato il sergente maggiore Robert Dagon della polizia di General Santos City. "Diversi edifici sono crollati. Anche alcune case sono crollate".

Una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 è stata avvertita dopo la potente scossa iniziale di magnitudo 7.8 nell'arcipelago. La scossa di assestamento si è verificata in mare a una profondità di 67 chilometri, a circa otto chilometri dalla costa della provincia di Sarangani, sull'isola di Mindanao, ha precisato l'USGS.

Indonesia revoca allerta tsunami

L'Indonesia intanto ha revocato l'allerta tsunami, poche ore dopo aver ordinato l'evacuazione delle aree settentrionali minacciate dalle onde di tsunami a seguito di un terremoto di magnitudo 7.8 al largo delle Filippine meridionali. L'allerta tsunami "è terminata" quattro ore e mezza dopo essere stata emessa, secondo il sito web dell'Agenzia di Meteorologia, Climatologia e Geofisica (BMKG). L'agenzia ha registrato piccole onde di tsunami in almeno nove località indonesiane, con la più alta registrata a 0,75 metri (2,4 piedi) sull'isola di Sangihe. I funzionari delle aree a più alto rischio - la capitale del Sulawesi Settentrionale, Manado, la provincia settentrionale di Gorontalo e l'isola di Sangihe - "hanno ricevuto istruzioni di ordinare immediatamente ai propri residenti di evacuare in modo ordinato verso zone più elevate", aveva dichiarato in un precedente comunicato l'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi. La scossa è stata avvertita debolmente nelle aree colpite per due o tre secondi, ha aggiunto.