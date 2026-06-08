Guerra Russia Ucraina, a Londra un piano da 5 punti: tregua e dialogo diretto. DIRETTA
Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano cinque punti: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi di sicurezza europei e Nato
in evidenza
I leader riuniti a Londra fissano cinque punti: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi di sicurezza europei e Nato.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Mosca: "Colpito treno passeggeri in viaggio verso la Crimea, ucciso il macchinista"
Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che le difese aeree hanno abbattuto la scorsa notte 310 droni ucraini lanciati verso 13 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre che contro la Crimea e sul Mar Nero e il Mar d'Azov. Lo riferisce l'agenzia Tass. In precedenza il governatore russo della Crimea, Serghei Aksyonov, ha detto che le forze ucraine hanno bombardato la scorsa notte con droni un treno passeggeri in viaggio da Mosca a Simferopoli, nella penisola occupata, uccidendo il macchinista e ferendo il suo assistente. La scorsa settimana droni ucraini avevano colpito un pullman passeggeri anch'esso in viaggio da Mosca a Simferopoli con un bilancio di 8 morti e 10 feriti, secondo le autorità russe. L'attacco era avvenuto nella regione ucraina di Donetsk, in gran parte sotto il controllo delle forze di Mosca.
Drone ucraino colpisce il locomotore di un treno in Russia, un morto
Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferopol. Lo ha annunciato il governatore della Crimea Sergey Aksyonov secondo quanto riportato da Tass. Le autorità locali stanno organizzando autobus per trasportare gli altri passeggeri a destinazione. "Secondo le prime informazioni, un attacco di un drone nemico alla locomotiva del treno passeggeri Mosca-Simferopol ha ferito il macchinista e ucciso il suo assistente. I passeggeri sono rimasti illesi", ha scritto Aksyonov sul suo canale Telegram. "Esprimo le mie sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del defunto e auguro una pronta guarigione ai feriti. Sono in corso di organizzazione autobus per il trasporto dei passeggeri. Le autorità della Repubblica di Crimea forniranno tutta l'assistenza e il supporto necessari."