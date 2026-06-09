Volodymyr Zelensky dà conto sui social della telefonata avuta oggi con gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, definendola "una conversazione molto positiva". "Sono grato per la disponibilità a lavorare in modo estremamente attivo già in queste settimane, per dare impulso alla diplomazia con l'obiettivo di porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina", ha scritto il presidente ucraino. "Comprendiamo quanto l'attenzione del mondo sia rivolta alla situazione intorno all'Iran. Ma il nostro obiettivo comune di pace in Europa è all'ordine del giorno. Abbiamo discusso le prospettive nel contesto del summit G7 e di altri eventi a giugno", ha aggiunto, precisando di aver fornito ai suoi interlocutori le informazioni in suo possesso sulle intenzioni di Mosca. "Sono grato per le parole di rispetto verso gli ucraini e la valutazione positiva delle posizioni dell'Ucraina", ha concluso.