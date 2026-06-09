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Guerra Ucraina, nuovi raid russi: 4 morti e 15 feriti nel Kharkiv. DIRETTA

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Attacchi russi nell'est del Paese. A Chuhuiv, un'"attacco nemico" ha ucciso tre donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni, ha dichiarato il governatore militare della regione, Oleh Syniehubov. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti, ha aggiunto il governatore. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner: "Disponibili a lavorare in queste settimane per negoziati"

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Nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina: le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. A Chuhuiv, un'"attacco nemico" ha ucciso tre donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni, ha dichiarato il governatore militare della regione, Oleh Syniehubov. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti, ha aggiunto il governatore. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner: "Disponibili a lavorare in queste settimane per negoziati".

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Trump: accordo con l'Iran entro 2-3 giorni, siamo alle fasi finali"

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la diplomazia Usa si trova nelle sue "fasi finali" per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. "Siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo", ha dichiarato Trump dopo aver assistito a una partita delle finali Nba a New York, suggerendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro "due o tre giorni".

Raid russi nel Kharkiv: 4 morti e 15 feriti

Si aggrava il bilancio degli attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina: le autorita' locali parlano di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. A Chuhuiv, un'"attacco nemico" ha ucciso tre donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni, ha dichiarato il governatore militare della regione, Oleh Syniehubov. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti, ha aggiunto il governatore.

Zelensky: "Witkoff-Kushner disponibili a lavorare in queste settimane per negoziati"

Volodymyr Zelensky dà conto sui social della telefonata avuta oggi con gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, definendola "una conversazione molto positiva". "Sono grato per la disponibilità a lavorare in modo estremamente attivo già in queste settimane, per dare impulso alla diplomazia con l'obiettivo di porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina", ha scritto il presidente ucraino. "Comprendiamo quanto l'attenzione del mondo sia rivolta alla situazione intorno all'Iran. Ma il nostro obiettivo comune di pace in Europa è all'ordine del giorno. Abbiamo discusso le prospettive nel contesto del summit G7 e di altri eventi a giugno", ha aggiunto, precisando di aver fornito ai suoi interlocutori le informazioni in suo possesso sulle intenzioni di Mosca. "Sono grato per le parole di rispetto verso gli ucraini e la valutazione positiva delle posizioni dell'Ucraina", ha concluso. 

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Pope Leo XIV delivers a speech during a joint session of the Spanish Parliament at the Congress of Deputies in Madrid on June 8, 2026. Pope Leo XIV is visiting Spain June 6-12 with stops in Madrid, Barcelona, and the Canary Islands, where he will meet with migrants and organisations dedicated to helping them. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

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DUBLIN, TEXAS - JUNE 05: Cattle wait in a stable on June 05, 2026 in Dublin, Texas. U.S. Secretary of Agriculture Brooke Rollins has confirmed the detection of the New World screwworm—a parasitic fly whose larvae feed on the living tissue of warm-blooded animals—in a cow in Zavala County, Texas. The discovery comes as the cattle industry continues to grapple with a historic herd shortage that has pushed wholesale beef prices to record levels, contributing to a 17% increase in steak prices and a 19% rise in ground beef costs. Prolonged drought, labor shortages, and escalating operating expenses have forced several well-known Texas barbecue establishments to close, while others are weighing significant reductions in service. Although the Trump administration has launched supply-side measures aimed at easing pressure on the beef industry, progress slowed after the White House paused two executive orders in early May. (Photo by Brandon Bell/Getty Images)

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