Quanto pesa l'esclusione della Germania dal Consiglio di sicurezza Onu

Berlino ha perso l’elezione per uno dei seggi non permanenti. Il voto avvenuto a scrutinio segreto ha un peso decisamente maggiore di quello che potrebbe avere una semplice ‘elezione persa’: è un disconoscimento del ruolo diplomatico in un periodo cruciale e un duro colpo per il cancelliere Merz
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