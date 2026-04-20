Introduzione

Si sta avvicinando sempre più la Festa dei lavoratori e, in questa occasione, il governo guidato da Giorgia Meloni sta lavorando a un decreto che conterrà diverse misure di contrasto al lavoro povero e di sostegno per le famiglie. Sono diverse le ipotesi circolate finora su quanto sarà inserito nel testo, a partire dal cosiddetto “salario giusto”: secondo il ministero del Lavoro “il provvedimento legislativo darà un'ulteriore risposta alle aspettative e alle esigenze dei lavoratori e delle imprese e conterrà norme efficaci per garantire un 'salario giusto' ai lavoratori”.