Introduzione

Gli italiani oggi spendono per i servizi la stessa quota che negli anni ’50 era destinata al cibo: è quanto emerge dal report Storia di dati - I consumi cambiano insieme al Paese, realizzato dall’Istat. Secondo l’ente infatti, osservando i bilanci delle famiglie nel 1953, emerge che il 52,4% della spesa familiare era destinato a generi alimentari, bevande e tabacchi, e quasi l'80% era destinato al soddisfacimento dei bisogni primari di alimentazione, abbigliamento e abitazione.

Oggi invece, grazie alla crescita del reddito, alimentari e tabacchi rappresentano il 20,9% della spesa complessiva, nella quale è aumentata la rilevanza di altri (e nuovi) beni e servizi. In particolare negli ultimi 30 anni, la spesa per i servizi ha raggiunto circa la metà del bilancio mensile, ed è la stessa che 70 anni fa si riservava a generi alimentari e bevande.