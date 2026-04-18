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Carburanti, dov'è finito lo sconto del taglio delle accise su benzina e diesel?

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La sforbiciata di 25 centesimi disposta dal governo, valida fino al 1° maggio, non si è mai tradotta in un abbassamento del prezzo alla pompa della stessa cifra. Come mai? Quanto pesano le tasse sul costo finale pagato dai consumatori? Anche di questo si è parlato nella puntata del 17 aprile di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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