Guerra, chi tra Italia e Usa dipende di più dallo Stretto di Hormuz?

 Guerra Iran, riapertura Stretto di Hormuz: conviene di più all’Italia che agli Usa? | Sky TG24
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Guerra, riapertura dello Stretto di Hormuz: conviene di più all’Italia che agli Usa?

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Ansa/Sky TG24

Donald Trump sostiene che Roma avrebbe dovuto scendere in campo per ripristinare la situazione nel corridoio marittimo in Medio Oriente, perché ne ha più bisogno di Washington. È davvero così? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 15 aprile

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