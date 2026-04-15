“Lo stretto di Bab el-Mandeb, proprio come quello di Hormuz, è fondamentale per l'economia globale", ha dichiarato al TIME Noam Raydan, ricercatore senior presso il Washington Institute for Near East Policy. "È un punto di strozzatura attraverso il quale transitano diverse navi, portacontainer, petroliere o navi cisterna che si spostano tra diverse regioni o continenti".



Secondo l'Agenzia statunitense per l'informazione energetica (EIA), le esportazioni di petrolio greggio e liquidi petroliferi in transito attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb sono aumentate da 5,7 milioni di barili al giorno nel 2020 a 9,3 milioni di barili al giorno nel 2023. Questa cifra è diminuita a 4,1 milioni di barili al giorno nel 2024 a seguito degli attacchi degli Houthi nello stretto ed è rimasta stabile a 4,2 milioni di barili nel primo trimestre del 2025.

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Bab el-Mandeb - ©Getty