Introduzione

L’ondata di caldo che ha colpito l’Italia e l’Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani, 28 maggio: per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso. Mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. E se l’Italia è avvolta dall’afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri Paesi del Vecchio Continente.