Sarà infine un crescendo per i bollini gialli, il rischio 1, livello di pre-allerta. Si va dai 6 della giornata di oggi, 26 maggio, (Genova, Latina, Milano, Napoli, Pescara e Verona) agli 8 di domani (Catania, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara e Reggio Calabria) e ai 18 di giovedì (Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo). Il 28 maggio le città in verde (livello di rischio 0) saranno solamente 5: Ancona, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Napoli.

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