La prima ondata di calore dell'estate ha investito una vasta area dell'Europa occidentale con temperature di oltre 10 gradi sopra la media stagionale e la possibilità che in centinaia di località vengano stabiliti nuovi record per il mese di maggio. In Portogallo, Spagna, Francia e Regno Unito le temperature hanno superare i 30 gradi e all'inizio della prossima settimana sono attesi 32 gradi a Parigi e Londra e 35 nel sud-ovest della Francia, con massime fino a 38 nelle regioni spagnole di Guadiana e Guadalquivir.