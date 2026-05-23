Meteo, arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi: le previsioniCronaca
Introduzione
Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35°C a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
Quello che devi sapere
Anticiclone in arrivo
Sta per arrivare un anticiclone dai connotati estivi che porterà, già dalle prossime ore, la prima ondata di caldo oltre 30 gradi. Entro domenica, come informa Lorenzo Tedici, meteorologo de Il meteo.it raggiungeremo temperature alte fuori stagione in diverse regioni, con il Centro-Nord a fare da capofila. La Spezia toccherà i 32 gradi, mentre 31 sarà la massima di gran parte della Pianura Padana, della Toscana, della Sardegna e del Lazio (inclusa Roma).
Il picco dovrebbe essere mercoledì
Il vero apice di questa prima ondata di calore del 2026 è atteso per la prossima settimana. La giornata campale, in particolare, secondo le prime indicazioni, dovrebbe essere mercoledì 27 maggio, quando si formerà un vero e proprio "triangolo bollente" tra il Basso Piemonte, l'Emilia e la Lombardia orientale. Piacenza, Cremona, Mantova faranno registrare 35°C, Alessandria, Asti, Firenze, Grosseto, La Spezia, Modena, Pavia e molte altre città del Centro-Nord toccheranno i 34°C.
Fino a 6-7 gradi oltre la media
Temperature che saranno fino a 6-7 gradi in più rispetto alla media del periodo. Al Sud, invece, i valori saranno leggermente più bassi: questa apparente anomalia sarà dettata dalla posizione dell'anticiclone africano: la struttura di alta pressione posizionerà il suo baricentro sul Canale della Manica, espandendosi da lì verso l'Italia e colpendo con la sua aria rovente, in modo più diretto, le nostre regioni centro-settentrionali.
Le raccomandazioni
Sempre valide le classiche raccomandazioni per proteggere i più fragili dal caldo: tutelare le fasce più a rischio: gli anziani sono i soggetti più vulnerabili a questi sbalzi termici improvvisi; assicurarsi che restino al fresco e idratati; protezione solare massima: specialmente per i bambini, applicate abbondante crema solare; i raggi solari di fine maggio sono potenti quanto quelli di fine luglio; bere molta acqua ed evitate l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata.
Previsioni meteo per oggi
Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo, il cielo si potrà vedere più sereno al Nordest e pia' nuvoloso al Nordovest. Clima quasi estivo. Centro: Giornata estiva su Toscana e Lazio con punte di 29 30 gradi. Il sole sarà prevalente su tutte le regioni. Venti deboli da nord. Sud: In questa giornata qualche pioggia potrebbe interessare il Cilento, il Pollino, la Sila e l'Aspromonte. Cielo poco nuvoloso altrove.
Previsioni per domani
Nord: In questa giornata il tempo sarà soleggiato e il cielo poco nuvoloso. Venti da nord e temperature massime che toccheranno i 31 gradi. Centro: Giornata estiva con punte di 31°C su Toscana, Umbria e Lazio. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti di Maestrale. Sud: Giornata con una mattinata stabile, poi potranno scoppiare dei temporali sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Clima caldo.
Previsioni per lunedi 25 maggio
Nord: Giornata stabile e soleggiata con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime estive con punte di 32 gradi su molte città Centro: Giornata con bel tempo, cielo solo a tratti nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi di 32 gradi su Toscana e Lazio. Sud: In questa giornata dopo una mattinata stabile e soleggiata scoppieranno dei temporali sui rilievi di Calabria e Sicilia centro orientale.
Caldo agostano sull'Europa
La prima ondata di calore dell'estate ha investito una vasta area dell'Europa occidentale con temperature di oltre 10 gradi sopra la media stagionale e la possibilità che in centinaia di località vengano stabiliti nuovi record per il mese di maggio. In Portogallo, Spagna, Francia e Regno Unito le temperature hanno superare i 30 gradi e all'inizio della prossima settimana sono attesi 32 gradi a Parigi e Londra e 35 nel sud-ovest della Francia, con massime fino a 38 nelle regioni spagnole di Guadiana e Guadalquivir.
Temperature record in Gb e Francia
L'ondata di calore prematura sarà intensa e durerà diversi giorni. Secondo l'agenzia meteorologica francese verranno stabiliti nuovi record per la temperatura piu' alta mai registrata a maggio: superiore di tre o quattro gradi in alcune citta' come Nantes e Brest. A causare la cupola di calore sull'Europa è l'aria calda proveniente dal Marocco intrappolata sotto l'alta pressione di un potente anticiclone. Il Met Office ha dichiarato che le temperature nel Regno Unito, dove sono stati emessi per il fine settimana avvisi sanitari per caldo "straordinario", potrebbero raggiungere localmente i 33 gradi lunedì, superando la temperatura massima a maggio registrata nel 1944: 32,8 gradi. Alcune zone del Regno Unito potrebbero anche essere colpite da un'ondata di calore, con temperature superiori ai 26-28 gradi per tre giorni.