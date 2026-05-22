Carlo Petrini, chi era l'uomo che rivoluzionò il mondo del cibo

Gastronomo, giornalista, scrittore, nel 1986 Petrini ha fondato Arcigola, che sarebbe diventata Slow Food Italia, esperienza che ben presto si è diffusa in tutta la Penisola e anche all'estero. Tant'è che il 9 dicembre 1989, a Parigi, il Manifesto Slow Food fu firmato da oltre venti delegazioni provenienti da tutto il mondo e Petrini fu eletto presidente, carica che ha ricoperto fino al 2022.