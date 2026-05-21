Introduzione

Si sta avvicinando la Maturità del 2026: gli esami di Stato sono infatti in calendario a partire dal prossimo 18 giugno, e Skuola.net prosegue il suo tradizionale monitoraggio mensile sugli autori e i gli argomenti "papabili" per la prima prova di italiano. L’indagine è realizzata su un campione di circa mille studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole superiori: l’obiettivo è quello di fotografare aspettative, intuizioni e strategie di preparazione a poche settimane dall’esame. E si cerca anche di intercettare gli umori che si respirano tra i banchi delle classi, visto che 3 maturandi su 4 commentano le possibili ipotesi con i loro docenti.