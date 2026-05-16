Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha segnalato che sono state presentate oltre 40mila richieste, di cui quasi il 60% solamente negli ultimi 10 giorni, e che sono stati emessi circa 50mila contrassegni. Nonostante questo, però, associazioni dei consumatori e operatori del settore hanno lamentato ritardi nella consegna e problematiche relative proprio ai contrassegni, motivi per i quali migliaia di monopattini elettrici potrebbero risultare non conformi a quanto stabilito per legge.

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