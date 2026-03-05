Come leggere e ricordare San Francesco davanti alle sue spoglie

Fino al 22 marzo le spoglie di Francesco d'Assisi sono esposte ad Assisi. Nel saggio di Antonio Attisani (Cronopio), il santo emerge come “giullare di Dio”: un agire poetico e teatrale che, tra follia e carità, rinnova fede e arte. La rubrica settimanale per Insider, "Caravanserai", di Pietrangelo Buttafuoco