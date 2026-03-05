Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

"HELP(2)", Oasis, Pulp, Fontaines D.C. nel disco per War Child: "Essenziale farlo"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Jonathan Glazer

Un album per raccogliere fondi a sostegno dei bambini colpiti dai conflitti. Più di trenta artisti insieme, a titolo gratuito, con il solo desiderio di dare un contributo personale a questo progetto. La volontà di diffondere il messaggio che sì, si può fare qualcosa di concreto, anche per chi è fisicamente lontano da noi e vive costantemente nella paura. E no, non definiteli coraggiosi, perché “è nostro dovere aiutare con le nostre canzoni”, ci hanno raccontato Rich Clarke e Young Fathers. Le nostre interviste

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ