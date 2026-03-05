Un album per raccogliere fondi a sostegno dei bambini colpiti dai conflitti. Più di trenta artisti insieme, a titolo gratuito, con il solo desiderio di dare un contributo personale a questo progetto. La volontà di diffondere il messaggio che sì, si può fare qualcosa di concreto, anche per chi è fisicamente lontano da noi e vive costantemente nella paura. E no, non definiteli coraggiosi, perché “è nostro dovere aiutare con le nostre canzoni”, ci hanno raccontato Rich Clarke e Young Fathers. Le nostre interviste