Chiara Mazzel: "Libera con gli sci ai piedi e con la mia disabilità"

Chiara Mazzel è una delle atlete più conosciute dell’universo paralimpico italiano e sarà portabandiera a Milano Cortina 2026. Eppure, se glielo si dicesse, probabilmente risponderebbe con un timido no.

Con alle spalle tre ori e due argenti mondiali, si prepara ai Giochi di casa con un obiettivo chiaro: togliersi delle soddisfazioni. «Ma mi basta essere fiera di me stessa», racconta a Sky TG24 Insider