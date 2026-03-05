Perché dovremmo parlare della disputa sull'IA militare

Il Pentagono ha escluso Anthropic da un contratto per l’AI dopo il rifiuto dell’azienda di accettare usi militari senza clausole etiche. OpenAI ha firmato condizioni più flessibili, diventando partner tecnologico del governo USA. La vicenda mostra come l’IA stia diventando un’infrastruttura strategica statale
