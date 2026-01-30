Sono state contestualmente definite anche le quattro materie del colloquio: due sono le stesse degli scritti, le altre due si trovano sulla piattaforma Unica. Oltre ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente e a verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, nel corso del colloquio viene esaminata la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto.