Maturità 2026, tutte le materie (per ogni indirizzo) della seconda prova e dell’oraleCronaca
Introduzione
Con il decreto n.13 del 29 gennaio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ufficializzato per ogni tipologia di istituto scolastico le discipline scelte per la seconda prova scritta dell’Esame di Maturità e le materie dell’orale. Ecco nel dettaglio quali sono.
Quello che devi sapere
Materie seconda prova maturità 2026 per i Licei
- Liceo classico, materie seconda prova: Latino. Materie commissari esterni: Lingua e cultura latina, Storia;
- Liceo scientifico, materie seconda prova: Matematica (anche per l'opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo). Materie commissari esterni: Storia, Matematica;
- Liceo scienze umane: Scienze umane (Diritto ed Economia politica nell'opzione Economico-sociale). Commissari esterni: Scienze umane e Lingua e cultura straniera;
- Liceo linguistico: Lingua e cultura straniera 1. Commissari esterni: Lingua e cultura straniera 1 e Scienze naturali;
- Liceo Musicale: Teoria, analisi e composizioni. Commissari esterni: Filosofia e Lingua e Letteratura italiana;
- Liceo Coreutico (LI14): Tecniche della danza. Commissari esterni: Filosofia e Lingua e lettaruta italiana;
- Liceo Artistico: Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi.
Per approfondire: Maturità, dalla prova orale all'elaborato di cittadinanza attiva: cosa cambia dal 2026
Materie seconda prova maturità 2026 per gli Istituti Tecnici
- Amministrazione Finanza e Marketing AFM, materia seconda prova: Economia aziendale (anche nelle articolazioni "Relazioni internazionali per il marketing" e "Sistemi informativi aziendali”). Commissari esterni: Economia aziendale e Seconda lingua comunitaria;
- Costruzioni ambiente e territorio: Progettazione, Costruzione e Impianti. Commissari esterni: Progettazione, Costruzione e Impianti e Lingua Inglese;
- Meccanica, meccatronica, energia (articolazione Meccanica e meccatronica): Meccanica, macchine ed energia. Commissari esterni: Lingua e Letteratura italiana e Sistemi e Automazione;
- Informatica e telecomunicazioni: Sistemi e Reti. Commissari esterni: Sistemi e Reti e Lingua Inglese;
- Grafica e comunicazione: Progettazione Multimediale. Commissari esterni: Lingua e Letteratura italiana e Tecnologie dei processi di produzione;
- Agrario: dipende a seconda dell’indirizzo Produzioni vegetali per le articolazioni "Produzioni e trasformazioni" e "Gestione dell'ambiente e del territorio" (Viticoltura e difesa della vite per l'articolazione "Viticoltura ed enologia”);
- Turismo: Discipline turistiche e aziendali. Commissari esterni: Discipline turistiche e aziendali e Seconda lingua comunitaria;
- Trasporti e logistica: dipende dall’indirizzo;
- Sistema moda: dipende dall’indirizzo;
- Elettronica ed elettrotecnica: (articolazione elettronica): Tecno. e Progett. sistemi elettrici ed elettronici. Commissari esterni: Lingua e letteratura italiana e Elettrotecnica ed elettronica.
Materie seconda prova maturità 2026 per gli Istituti Professionali
- Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, materia seconda prova: Scienza e cultura dell’alimentazione. Materie commissari esterni: Lingua inglese e Lingua italiana;
- Accoglienza turistica, seconda prova: Diritto tecnico amministrative della struttura ricettiva. Commissari esterni: Lingua inglese e Lingua italiana;
- Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: Economia agraria e dello sviluppo territoriale. Materie affidate ai commissari esterni: Lingua inglese e Lingua e letteratura italiana;
- Servizi commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali. Esterne: Lingua e letteratura italiana e Lingua inglese;
- Produzioni industriali e artigianali: Dipende dalle opzioni di studio;
- Manutenzione e assistenza tecnica: Tecnologie tecniche installazione e manutenzione. Materie affidate ai commissari esterni: Lingua e letteratura italiana e Lingua inglese;
- Servizi socio sanitari: Psicologia generale ed applicata. Commissari esterni: Lingua e letteratura italiana e Lingua inglese.
Le materie dell’orale
Sono state contestualmente definite anche le quattro materie del colloquio: due sono le stesse degli scritti, le altre due si trovano sulla piattaforma Unica. Oltre ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente e a verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, nel corso del colloquio viene esaminata la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto.
Materie orale maturità per i Licei
- Liceo classico: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura latina, storia, matematica;
- Liceo scientifico: lingua e letteratura italiana, matematica, storia, scienze naturali;
- Liceo scienze umane: lingua e letteratura italiana, scienze umane, lingua e cultura straniera, storia dell’arte;
- Liceo linguistico: lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, scienze naturali;
- Liceo Musicale: lingua e letteratura italiana, teoria, analisi e composizione, storia della musica, filosofia;
- Liceo Coreutico: lingua e letteratura italiana, tecniche della danza classica, tecniche della danza contemporanea, filosofia, storia della danza;
- Liceo Artistico: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, discipline artistiche.
Materie orale maturità per gli Istituti Tecnici
- Amministrazione Finanza e Marketing AFM: lingua e letteratura italiana, economia aziendale, seconda lingua comunitaria, diritto;
- Relazioni internazionali per il marketing: lingua e letteratura italiana, economia aziendale e geo-politica, lingua inglese, diritto;
- Costruzioni ambiente e territorio: lingua e letteratura italiana; progettazione, costruzioni e impianti; lingua inglese; topografia;
- Meccanica, meccatronica, energia (articolazione Meccanica e meccatronica): lingua e letteratura italiana; meccanica, macchine ed energia; lingua inglese; sistemi e automazioni;
- Informatica e telecomunicazioni (articolazione informatica): lingua e letteratura italiana, sistemi e reti, lingua inglese, informatica;
- Grafica e comunicazione: lingua e letteratura italiana, progettazione multimediale, lingua inglese, tecnologie dei processi di produzione;
- Turistico: lingua e letteratura italiana, discipline turistiche e aziendali, seconda lingua comunitaria, arte e territorio;
- Elettronica ed elettrotecnica (articolazione elettronica): lingua e letteratura italiana, tecnologia e progettazione sistemi elettrici ed elettronici, lingua inglese, elettrotecnica ed elettronica.
Materie colloquio orale maturità per gli Istituti Professionali
- Enogastronomia e ospitalità alberghiera: lingua italiana, lingua inglese;
- Accoglienza turistica: lingua e letteratura italiana, diritto tecn, ammin. della struttura ricettiva, lingua inglese, laboratorio di servizi di accoglienza turistica;
- Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: lingua italiana, economia agraria e dello sviluppo territoriale, lingua inglese, valorizzazione attività produttive legisl. di settore;
- Servizi commerciali: lingua italiana, lingua inglese, Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali e Diritto ed Economia;
- Produzioni industriali e artigianali: lingua e letteratura italiana, progettazione e realizzazione del prodotto, lingua inglese, laboratori tecnologici ed esercitazioni;
- Manutenzione e assistenza tecnica: lingua italiana, lingua inglese;
- Servizi socio sanitari: lingua e letteratura italiana, psicologia generale ed applicata, lingua inglese, igiene e cultura medico-sanitaria.
La terza prova scritta per alcuni indirizzi
È prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio: sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia.
Cosa sapere
Per conoscere tutte le discipline oggetto della seconda prova e le quattro materie del colloquio è disponibile un apposito motore di ricerca. Le stesse saranno consultabili dagli studenti anche all'interno dell'area riservata della piattaforma unica.istruzione.gov.it. L'Esame di Maturità avrà il via il prossimo 18 giugno e prevede una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di giovedì 18 giugno; poi una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio.
Su Insider: Dentro la maturità, gli studenti: "Vogliamo essere ascoltati"
Le novità
Alla Maturità di quest'anno sarà impossibile “boicottare” l'orale: si verrà bocciati. Vige l’obbligo tassativo infatti di sostenere tutte le prove, come è stato previsto da una norma dopo che l'anno scorso alcuni studenti si erano rifiutati di sostenere il colloquio per protesta contro un sistema giudicato troppo competitivo e iniquo, contando sul fatto che con i crediti maturati nel triennio e i voti incassati nei due scritti raggiungevano comunque la sufficienza. Dall'anno scorso, invece, chi prende 6 in condotta è tenuto a presentare un elaborato di “cittadinanza attiva e solidale”, che verrà discusso durante la prova orale. Mentre chi prende meno di 9 in condotta sarà penalizzato nel calcolo dei crediti scolastici accumulati durante il triennio. Infine il “bonus” per i più bravi passa da 5 a 3 punti, purché il candidato abbia ottenuto almeno 90 punti.
Per approfondire: Riforma esame di Maturità, dall'orale alle commissioni: tutte le novità