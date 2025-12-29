Maturità, dalla prova orale all'elaborato di cittadinanza: cosa cambia

"Chi dovesse cercare di aggirare la prova orale dovrà ripetere l'anno", è stato chiaro il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. "La Maturità è un esame di responsabilità, non soltanto di competenze e conoscenze - ha voluto sottolineare il ministro -. Sarà una Maturità più seria per certi aspetti, perché si elimina il documento che veniva sottoposto agli studenti a inizio esame e che aveva creato anche molta ansia".

Per approfondire: Smartphone vietati in classe, come ci si prepara alle nuove regole