Scuola, dai libri agli zaini: sempre più italiani scelgono l'usato

Introduzione

La spesa media per studente per i libri si attesta oggi sui 580 euro alle medie e 1.250 alle superiori. L’Unione nazionale consumatori ha stimato gli aumenti per il prossimo anno scolastico basandosi sui dati Istat: si attende una risalita di penne e matite del 6,9% e del 2,8% per i libri. Anche per questa ragione si sta diffondendo tra alunni e famiglie una maggiore propensione a fare acquisti di prodotti di seconda mano.