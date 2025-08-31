Scuola, 370 milioni di euro in prestiti per spese legate a istruzione

Introduzione

In vista del ritorno sui banchi da metà settembre, molte famiglie fanno i conti con le spese per la scuola, dalle rette di iscrizione all’acquisto di libri di testo e accessori. Come evidenzia un’analisi condotta dai portali Facile.it e Prestiti.it, sono in aumento le richieste di finanziamento personale: negli ultimi 12 mesi hanno raggiunto un giro d'affari di 370 milioni di euro, il 15% in più rispetto al 2024. Ecco tutti i dati