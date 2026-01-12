Lo studio delle massime deviazioni dagli orari conferma il quadro già emerso. Gli scostamenti più clamorosi si addensano negli stessi tratti e negli stessi snodi già identificati come vulnerabili. Una parte consistente di questi episodi anomali riguarda il corridoio tirrenico meridionale, tra Salerno e Reggio Calabria, e la grande dorsale dell’alta velocità. Spesso tali eventi si verificano nella stessa giornata, come parte di un unico problema di rete che si propaga su più linee, come avvenuto di recente sulla direttrice tirrenica, quando più convogli hanno registrato scostamenti che hanno sfiorato le nove ore.