Hormuz, blocco ferma anche elio: rincari per sanità e tecnologia

Introduzione
Secondo l'US Geological Survey, oltre un quarto dell'elio mondiale proviene dal Qatar e transita attraverso lo Stretto di Hormuz, ora bloccato. Ma si registrava una carenza di questo gas già da prima dell’inizio del conflitto in Iran. Con la conseguenza che ora il settore tecnologico - soprattutto quello dei chip - e quello sanitario sono in grande difficoltà
Quello che devi sapere
Cos’è l’elio, come viene usato e dove viene prodotto
Prima di tutto, cos’è l’elio? Si tratta di un gas di origine fossile usato, in gran parte, per la fabbricazione di semiconduttori e per il raffreddamento di diverse componenti anche in campo medico. La produzione di elio adatto alle fabbriche di microchip avviene quasi solo negli Stati Uniti e in Qatar, ma adesso, quest’ultimo, come ricorda Il Corriere della Sera, ha invocato cause di “forza maggiore” per non dover pagare penali ai suoi clienti e ha fermato del tutto la produzione nel suo impianto di Ras Laffan, due settimane fa.
Il ministro dell'Energia del Qatar, Saad al-Kaabi, ha dichiarato al Financial Times nei giorni scorsi che ci vorrebbero "settimane o mesi" prima che le consegne tornino alla normalità, anche se il conflitto finisse immediatamente.
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La crisi dei chip
Come spiega la Cnn, l’enorme domanda di chip per l'intelligenza artificiale aveva già causato una carenza globale di elio che durava ormai da anni. L'elio, nello specifico, viene usato per raffreddare le apparecchiature utilizzate nella produzione di semiconduttori.
Ora, con i problemi legati allo stretto di Hormuz, i chip, già difficili da reperire, lo diventeranno ancora di più e si prevede che questa carenza renderà smartphone e computer più costosi entro la fine dell'anno. E, se l'industria non riuscirà a procurarsi l'elio in breve tempo, il problema potrebbe aggravarsi ulteriormente.
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Gli impatti sul mondo medico
L'elio è anche un elemento cruciale in medicina, utilizzato per raffreddare le macchine per la risonanza magnetica, secondo quanto certificato, negli Usa, dalla National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. "L’industria si è adattata riciclando l'elio e cercando di reperirlo da altre fonti, ma i prezzi degli esami medici potrebbero aumentare di conseguenza”, scrive la Cnn.
Il mercato
"Se queste condizioni (interruzione dell'approvvigionamento) persistono, il mercato si troverà effettivamente a corto di circa 5,2 milioni di metri cubi di elio al mese", ha affermato Aleksandr Romanenko, CEO della società di ricerche di mercato IndexBox, come riporta Reuters. L'interruzione si sta ripercuotendo quindi su un mercato con scarsa capacità produttiva di riserva e limitate possibilità di stoccaggio, lasciando agli acquirenti poche alternative a breve termine.
Va anche tenuto presente che il mercato dell'elio funziona in modo molto diverso da quello della maggior parte delle materie prime. La maggior parte dell'offerta viene venduta tramite contratti a lungo termine, il che significa che i segnali di prezzo spesso emergono lentamente, anche quando l'offerta si riduce.
Prezzo dell’elio in aumento
Il prezzo dell’elio, intanto, è già aumentato molto. "Le prime indicazioni mostrano un aumento dei prezzi spot di circa il 50%", ha affermato Anish Kapadia, CEO della società di ricerche di mercato AKAP Energy. All’inizio dell’anno l'elio si aggirava attorno ai 450-600 dollari per mille piedi cubi, mentre la crisi in corso, secondo diversi esperti citati dai media americani, potrebbe portare i prezzi a duemila dollari.
E, nel frattempo, si muove la Russia. Da anni Gazprom ha sviluppato un impianto di produzione dell’elio sul fiume Amur, nell’estremo oriente siberiano al confine con la Cina. Il gruppo di Mosca oggi ha il 13% del mercato mondiale, ma conta sulla collaborazione di Pechino per crescere rapidamente, mentre il Qatar, come detto, per ora, resta bloccato.
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