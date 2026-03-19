Hormuz, blocco ferma anche elio: rincari per sanità e tecnologia

Prima di tutto, cos’è l’elio? Si tratta di un gas di origine fossile usato, in gran parte, per la fabbricazione di semiconduttori e per il raffreddamento di diverse componenti anche in campo medico. La produzione di elio adatto alle fabbriche di microchip avviene quasi solo negli Stati Uniti e in Qatar, ma adesso, quest’ultimo, come ricorda Il Corriere della Sera, ha invocato cause di “forza maggiore” per non dover pagare penali ai suoi clienti e ha fermato del tutto la produzione nel suo impianto di Ras Laffan, due settimane fa.

Il ministro dell'Energia del Qatar, Saad al-Kaabi, ha dichiarato al Financial Times nei giorni scorsi che ci vorrebbero "settimane o mesi" prima che le consegne tornino alla normalità, anche se il conflitto finisse immediatamente.

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