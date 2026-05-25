Alla presentazione dei dati erano presenti, tra gli altri, anche il critico musicale Gino Castaldo e il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi. "Questo sistema industriale, qui rappresentato da Bruno Sconocchia e, in generale, dall'industria della musica è un comparto importantissimo dell'industria della cultura", ha spiegato il titolare del Mitu. "Forse la musica pop è una forma culturale anche più forte dello sport: è una relazione umana che porta più unità, unione, condivisione, affratellamento, collegialità. Quando si va a vedere un concerto ci sono 100.000 persone, tutte lì per divertirsi. Questo è un mondo che è un patrimonio da sostenere", ha detto Mazzi.